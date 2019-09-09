В Москве мужчина попытался украсть декоративное дерево около кафе

Сотрудники полиции задержали мужчину, который попытался похитить саженец туи с территории одного из кафе на Новом Арбате. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД России по Москве.

"У одного из кафе на улице Новый Арбат неизвестный мужчина выдернул из земли и пытался похитить саженец декоративного дерева. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого - 40-летнего жителя столицы. Саженец дерева был изъят", - сообщили в полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Кража". Сейчас он находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.