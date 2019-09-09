Самолет, вылетевший из Владивостока в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Нижнего Новгорода из-за умершего на борту пассажира. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Во время полета у пожилого мужчины случился сердечный приступ. Ему была оказана своевременная медицинская помощь, однако врачи не смогли спасти пассажиру жизнь.
В настоящее время самолет готовится к отправке в Москву, отмечает пресс-служба аэропорта Нижнего Новгорода.
Напомним, в мае пассажир устроил дебош в самолете Red Wings. Мужчина разбрасывал вещи, кричал, а затем затеял драку. Его задержали, вскоре после этого он скончался.
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