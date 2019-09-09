Сотрудники Пограничной охраны Финляндии обнаружили и задержали в приграничной зоне на границе с Россией двух россиян, которые незаконно собирали ягоды. Об этом сообщает пресс-служба финского ведомства.
"Патруль пограничного отряда обнаружил зарегистрированный в России автомобиль, припаркованный на границе приграничной зоны. Когда патруль остановился рядом, к нему вышел россиянин, собиравший там ягоды. Патруль отправился выводить из зоны второго россиянина, также собиравшего ягоды в этом районе", - отмечается в сообщении.
Позднее мужчины признались, что много раз собирали ягоды в Финляндии. Они знали, где расположена приграничная зона, и что без разрешения находиться в ней запрещено, однако все равно туда направились.
Россиянам выписали требование о выплате штрафа за нарушение государственной границы. Окончательное решение размере штрафа принимает прокуратура.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Поведение большинства людей на земле контролируется паразитами. Есть определенная ирония в том, что венец эволюции управляется простейшими организмами, которые могут заставлять своих носителей выполнять действия необходимые для реализации жизненного цикла паразита. При этом сам носитель предпринимает эти действии как бы по собственной воле.