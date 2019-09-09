Двух россиян задержали за сбор ягод в приграничной зоне с Финляндией

Сотрудники Пограничной охраны Финляндии обнаружили и задержали в приграничной зоне на границе с Россией двух россиян, которые незаконно собирали ягоды. Об этом сообщает пресс-служба финского ведомства.

"Патруль пограничного отряда обнаружил зарегистрированный в России автомобиль, припаркованный на границе приграничной зоны. Когда патруль остановился рядом, к нему вышел россиянин, собиравший там ягоды. Патруль отправился выводить из зоны второго россиянина, также собиравшего ягоды в этом районе", - отмечается в сообщении.

Позднее мужчины признались, что много раз собирали ягоды в Финляндии. Они знали, где расположена приграничная зона, и что без разрешения находиться в ней запрещено, однако все равно туда направились.

Россиянам выписали требование о выплате штрафа за нарушение государственной границы. Окончательное решение размере штрафа принимает прокуратура.