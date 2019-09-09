Четыре члена избирательной комиссии станицы Подгорная погибли в автоаварии в Краснодарском кране.
Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, ДТП произошло в ночь на понедельник в Отрадненском районе. Они направлялись в территориальную избирательную комиссию с документами, которые касаются выборов.
"Люди практически погибли на служебном посту", - сказал Памфилова. Присутствующие члены Центризбиркома почтили память погибших минутой молчания.
Всего в результате столкновения автомобилей погибли 5 человек.
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