Грабитель попытался украсть бутылку водки из магазина, но умер

На Украине мужчина попытался украсть бутылку водки из магазина, но умер. Об этом сообщил депутат городского совета Львова Игорь Зинкевич в Facebook.

По его словам, мужчина зашел в продуктовый магазин, взял бутылку со спиртным и попытался незаметно ее вынести. Однако охранники его остановили и вызвали сотрудников полиции.

"Их приезда вор не дождался. Он вышел за порог магазина и рухнул замертво", - написал депутат.

Сотрудники скорой помощи, прибывшие на место происшествия, уже ничем не смогли ему помочь. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.