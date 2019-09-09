На Украине мужчина попытался украсть бутылку водки из магазина, но умер. Об этом сообщил депутат городского совета Львова Игорь Зинкевич в Facebook.
По его словам, мужчина зашел в продуктовый магазин, взял бутылку со спиртным и попытался незаметно ее вынести. Однако охранники его остановили и вызвали сотрудников полиции.
"Их приезда вор не дождался. Он вышел за порог магазина и рухнул замертво", - написал депутат.
Сотрудники скорой помощи, прибывшие на место происшествия, уже ничем не смогли ему помочь. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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