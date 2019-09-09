Пассажир рейса Ереван - Москва авиакомпании S7 сообщил о бомбе на борту.
Инцидент произошел 9 сентября. Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета гражданской авиации Армении сообщает, что мужчина заявил о бомбе во время посадки пассажиров, никаких требований он не предъявил.
О возможной опасности проинформировали службу авиационной безопасности аэропорта и полицию. Пассажир был изолирован, его вещи взяли под контроль.
Правоохранители досмотрели пассажиров, их вещи и весь самолет. Запрещенных для перевозки предметов обнаружено не было.
Мужчину, сообщившего о бомбе, задержали.
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