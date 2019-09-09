Россиянка утопила двоих детей, привязав их к себе

Жительницу камчатского города Вилючинск подозревают в убийстве двоих детей.

СУ СК по региону сообщает, что 27-летняя женщина 9 сентября в бухте Крашенинникова утопила 1,5-месячного ребенка и 5-летнего. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о задержании подозреваемой.

"Аргументы и факты" передают, что женщина привязала детей к себе. Полицейские вытащили всех троих, но младшая девочка уже была мертва, а старший ребенок умер в больнице. Женщину удалось спасти.

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