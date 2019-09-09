Жительницу камчатского города Вилючинск подозревают в убийстве двоих детей.
СУ СК по региону сообщает, что 27-летняя женщина 9 сентября в бухте Крашенинникова утопила 1,5-месячного ребенка и 5-летнего. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о задержании подозреваемой.
"Аргументы и факты" передают, что женщина привязала детей к себе. Полицейские вытащили всех троих, но младшая девочка уже была мертва, а старший ребенок умер в больнице. Женщину удалось спасти.
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Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Поведение большинства людей на земле контролируется паразитами. Есть определенная ирония в том, что венец эволюции управляется простейшими организмами, которые могут заставлять своих носителей выполнять действия необходимые для реализации жизненного цикла паразита. При этом сам носитель предпринимает эти действии как бы по собственной воле.