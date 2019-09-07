Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, задержанный оказался уроженцем одной из республик Средней Азии. В полиции не уточнили, где именно был задержан подозреваемый. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы.
Напомним, нападение на дом Памфиловой произошло накануне. Неизвестный в маске проник на террасу дома через окно и напал на председателя ЦИК, а затем скрылся. В полиции возбудили уголовное дело. Позднее к расследованию подключилось Главное следственное управление ведомства.
Как рассказала сама Памфилова, грабитель напал на нее с электрошокером, когда она решила пустить кошку в дом. "Представьте себе: вы просыпаетесь в своем доме, и перед вами ночью в вашем доме стоит человек, который на тебя нападает", - сказала она.
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