Суд в Великобритании на три года лишил водительских прав 31-летнего мужчину, который спровоцировал смертельное ДТП, попытавшись смахнуть мешавшего ему паука.
Как уточняет британская газета The Daily Mail, трагедия произошла 3 августа в городе Брэдфорд в графстве Уэст-Йоркшир. Водитель отвлекся на паука, свисавшего на паутине с потолка, попытался смахнуть его, однако потерял управление и врезался в светофор.
Конструкция упала на женщину, которая в это время стояла на тротуаре. Врачи зафиксировали у пострадавшей 36 различных травм. Она умерла 13 дней спустя, когда ее отключили от аппарата жизнеобеспечения.
Мужчина добровольно пришел в полицию и рассказал обо всех обстоятельствах происшествия. Он был приговорен в году общественных работ.
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