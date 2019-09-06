Андрей Караулов: Взрыв "Буревестника". Почему молчит всесильный Шойгу?

Американские СМИ со ссылкой на военную разведку заявили, что на полигоне под Северодвинском взорвалась российская перспективная ракета «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Своими размышлениями о трагедии делится Андрей Караулов.
Военный эксперт Дмитрий Конев считает, что ядерная ракета "Буревестник" станет идеальным оружием возмездия, если войдет в состав комплекса "Периметр". Напомним, "Правда.Ру" публиковала информацию о комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом, который известен на Западе как "Мертвая рука".
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Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.