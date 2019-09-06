Памфилова от напавшего отбивалась стулом

Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что в результате нападения, которое произошло в ночь на пятницу, у нее остались синяки и царапины. Она также подтвердила информацию о том, что от напавшего отбивалась стулом.

Напомним, преступник в маске через окно проник на террасу дома Памфиловой в подмосковной Истре, несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся, ничего не забрав. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД.

СМИ пишут, что Памфилова ударов током не получила, возможно, шокер у преступника не сработал.

По словам главы ЦИК, на нее напал высокий и худой мужчина. Она выразила надежду, что нападение было случайным и что он пробрался в дом с целью ограбления.

Памфилова добавила, что в единый день голосования, который состоится 8 сентября, она будет "во всеоружии", как и все члены ЦИК. Все попытки ее деморализовать успехом не увенчаются, заключила глава комиссии.

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