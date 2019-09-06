В селе Пристанное Саратовского района Саратовской области 69-летний мужчина погиб при заготовке дров на зиму.
Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации по Саратовской области.
Вчера, 5 сентября, пожилой мужчина находился во дворе своего частного дома. Там, используя циркулярную пилу, он заготавливал дрова к зиме.
По ходу работы житель села Пристанное случайно повредил заднюю часть голени и потерял сознание от потери крови.
Пришедшая в гости дочь мужчины обнаружила отца во дворе дома без признаков жизни.
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Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.