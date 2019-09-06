В селе под Саратовом мужчина погиб при заготовке дров на зиму

В селе Пристанное Саратовского района Саратовской области 69-летний мужчина погиб при заготовке дров на зиму.

Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации по Саратовской области.

Вчера, 5 сентября, пожилой мужчина находился во дворе своего частного дома. Там, используя циркулярную пилу, он заготавливал дрова к зиме.

По ходу работы житель села Пристанное случайно повредил заднюю часть голени и потерял сознание от потери крови.

Пришедшая в гости дочь мужчины обнаружила отца во дворе дома без признаков жизни.