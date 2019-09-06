Президенту Владимиру Путину доложено о нападении на дом председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Напомним, в ночь на пятницу преступник в маске через окно проник на террасу дома Памфиловой в подмосковной Истре, несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся, ничего не забрав. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД.
Глава ЦИК, отвечая на вопросы журналистов о своем самочувствии, сказала: "Все нормально, переживу и это".
СМИ пишут, что Памфилова ударов током не получила, возможно, шокер у напавшего не сработал. По словам источника "Интерфакса" в правоохранительных органов, от взломщика она отбилась стулом.
По его данным, глава Центризбиркома обнаружила неизвестного на террасе, когда вышла впустить с улицы кошку.
Источник фото: Facebook
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.