В Кремле отреагировали на нападение на главу ЦИК

Президенту Владимиру Путину доложено о нападении на дом председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Напомним, в ночь на пятницу преступник в маске через окно проник на террасу дома Памфиловой в подмосковной Истре, несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся, ничего не забрав. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД.

Глава ЦИК, отвечая на вопросы журналистов о своем самочувствии, сказала: "Все нормально, переживу и это".

СМИ пишут, что Памфилова ударов током не получила, возможно, шокер у напавшего не сработал. По словам источника "Интерфакса" в правоохранительных органов, от взломщика она отбилась стулом.

По его данным, глава Центризбиркома обнаружила неизвестного на террасе, когда вышла впустить с улицы кошку.

Источник фото: Facebook

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