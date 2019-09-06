В "Домодедово" задержали женщину с "бижутерией" на 8 млн рублей

Пассажирка пыталась пронести 850 ценных кристаллов и минералов через "зеленый коридор" столичного аэропорта "Домодедово", не задекларировав их.

Таковы данные Федеральной таможенной службы. Когда ее задержали таможенники, прибывшая из Германии женщина объяснила, что это дешевые стекла, бижутерия и различные поделочные материалы, которые были куплены на рынке. Однако экспертиза это не подтвердила.

Оказалось, что реальная стоимость товара составляет 8 млн рублей. Теперь россиянке угрожает уголовная ответственность за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов. Наказание предусматривает до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Фото: sib-science.info