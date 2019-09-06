Пассажирка пыталась пронести 850 ценных кристаллов и минералов через "зеленый коридор" столичного аэропорта "Домодедово", не задекларировав их.
Таковы данные Федеральной таможенной службы. Когда ее задержали таможенники, прибывшая из Германии женщина объяснила, что это дешевые стекла, бижутерия и различные поделочные материалы, которые были куплены на рынке. Однако экспертиза это не подтвердила.
Оказалось, что реальная стоимость товара составляет 8 млн рублей. Теперь россиянке угрожает уголовная ответственность за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов. Наказание предусматривает до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
Фото: sib-science.info
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.