В ночь на пятницу было совершено нападение на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову. Преступник в маске через окно проник на террасу ее дома в Истре, несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся.
В ЦИК заявили, что глава ведомства не относится к лицам, охраняемым госорганами, поэтому охраны у нее никогда не было. "Правда.Ру" обратилась к генерал-майору ФСБ РФ в отставке Евгению Лобачеву с просьбой прокомментировать эту ситуацию.
По его словам, Памфилова сама категорически отказалась от всякой охраны, причем еще задолго до того, как стала главой ЦИК.
"Просто такое мировоззрение у человека. Она считает, что не надо ее охранять, что все порядочные. Но далеко не все порядочные... Вот, напали на замечательную женщину", - сказал Лобачев.
Он выразил мнение, что людям, находящимся на таком посту, нельзя самим принимать решение об охране.
"Ни в коем случае, тем более в наше сумасшедшее время с таким количеством желающих наказать человека, который отвечает за выборы. Я уверен, что после этого инцидента восстановят ее охрану. Даже никакого сомнения нет", - заключил генерал-майор ФСБ в отставке.
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