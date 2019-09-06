Генерал-майор ФСБ РФ в отставке: Памфилова сама отказалась от охраны

В ночь на пятницу было совершено нападение на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову. Преступник в маске через окно проник на террасу ее дома в Истре, несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся.

В ЦИК заявили, что глава ведомства не относится к лицам, охраняемым госорганами, поэтому охраны у нее никогда не было. "Правда.Ру" обратилась к генерал-майору ФСБ РФ в отставке Евгению Лобачеву с просьбой прокомментировать эту ситуацию.

По его словам, Памфилова сама категорически отказалась от всякой охраны, причем еще задолго до того, как стала главой ЦИК.

"Просто такое мировоззрение у человека. Она считает, что не надо ее охранять, что все порядочные. Но далеко не все порядочные... Вот, напали на замечательную женщину", - сказал Лобачев.

Он выразил мнение, что людям, находящимся на таком посту, нельзя самим принимать решение об охране.

"Ни в коем случае, тем более в наше сумасшедшее время с таким количеством желающих наказать человека, который отвечает за выборы. Я уверен, что после этого инцидента восстановят ее охрану. Даже никакого сомнения нет", - заключил генерал-майор ФСБ в отставке.