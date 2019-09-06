Памфилова о нападении: "Все нормально, переживу и это"

Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о своем самочувствии после нападения.

"Все хорошо, все нормально. Переживу и это", - заявила она журналистам РЕН ТВ.

Напомним, в ночь на пятницу злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома Памфиловой в подмосковной Истре, несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся, ничего не забрав. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Несмотря на произошедшее, сегодня Памфилова приняла участие в международной конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение".

Председатель Совета при президенте по правам человека Михаил Федотов предложил предоставить главе ЦИК госохрану, однако в ведомстве заявили, что она не относится к лицам, охраняемым госорганами.