Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о своем самочувствии после нападения.
"Все хорошо, все нормально. Переживу и это", - заявила она журналистам РЕН ТВ.
Напомним, в ночь на пятницу злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома Памфиловой в подмосковной Истре, несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся, ничего не забрав. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Несмотря на произошедшее, сегодня Памфилова приняла участие в международной конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение".
Председатель Совета при президенте по правам человека Михаил Федотов предложил предоставить главе ЦИК госохрану, однако в ведомстве заявили, что она не относится к лицам, охраняемым госорганами.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.