В ЦИК рассказали о состоянии Памфиловой после нападения

Состояние главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, на которую напали минувшей ночью, позволяет ей принимать участие в публичных мероприятиях. Об этом заявили в ЦИК.

Сегодня Памфилова участвует в в международной конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение", которая началась в 10 часов утра. Она принимала участие в дискуссии, а когда был объявлен перерыв, покинула зал.

В комиссии отметили, что ее глава комментарии давать пока не готова, поэтому пресс-подход отменен.

Напомним, в ночь на пятницу злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома Памфиловой в подмосковной Истре, несколько раз ударил ее электрошокером, после чего скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется поиск преступника.

Председатель Совета при президенте по правам человека Михаил Федотов предложил предоставить главе ЦИК госохрану. В Центризбиркоме заявили, что она не относится к лицам, охраняемым госорганами, охраняется только здание ведомства.