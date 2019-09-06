Состояние главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, на которую напали минувшей ночью, позволяет ей принимать участие в публичных мероприятиях. Об этом заявили в ЦИК.
Сегодня Памфилова участвует в в международной конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение", которая началась в 10 часов утра. Она принимала участие в дискуссии, а когда был объявлен перерыв, покинула зал.
В комиссии отметили, что ее глава комментарии давать пока не готова, поэтому пресс-подход отменен.
Напомним, в ночь на пятницу злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома Памфиловой в подмосковной Истре, несколько раз ударил ее электрошокером, после чего скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется поиск преступника.
Председатель Совета при президенте по правам человека Михаил Федотов предложил предоставить главе ЦИК госохрану. В Центризбиркоме заявили, что она не относится к лицам, охраняемым госорганами, охраняется только здание ведомства.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.