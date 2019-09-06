В городе Лобня, Подмосковье, гадалка украла у пенсионерки более 300 тысяч рублей.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Московской области.
Злоумышленница подошла к 63-летней пожилой женщине на улице и представилась целительницей из Болгарии. Затем преступница сообщила пенсионерке, что у нее скоро погибнет дочь. Однако, отметила подозреваемая, она сможет спасти ее, сняв "порчу".
Жительница Лобни поверила гадалке и пригласила ее домой. Там она дала задержанной 140 тысяч рублей, ювелирные украшения и три куриных яйца.
Примечательно, что этого гадалке показалось мало — женщине пришлось снять все имеющиеся у нее деньги с банковского счета.
Перед уходом обманщица завернула все полученные от доверчивой пенсионерки деньги и драгоценности в платок и посоветовала не заглядывать в сверток целый год. Когда гадалка ушла, женщина развернула платок и не обнаружила там ни украшений, ни денег.
Сотрудникам полиции удалось задержать преступницу. Ей оказалась 58-летняя жительница Ярославской области, которая ранее 27 раз привлекалась за кражи и мошенничества.
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