Жителю Белоруссии предъявлено обвинение в убийстве гражданки Российской Федерации.
Об этом сообщает официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова.
Согласно материалам дела, 45-летняя россиянка несколько лет тому назад приобрела дом в деревне Круговец Жлобинского района Белоруссии. Летом — на постоянной основе женщина жила в Мурманской области — она приезжала туда с тремя несовершеннолетними детьми.
Потерпевшая поддерживала отношения с 34-летним соседом, который время от времени помогал ей по хозяйству.
В один из дней находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина пришел в гости к уроженке Мурманска. Между ними возник конфликт. Гражданин Белоруссии задушил женщину и закопал тело неподалеку от ее дачного участка.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
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Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.