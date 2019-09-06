Житель Белоруссии задушил свою подругу из России и закопал тело на даче

Жителю Белоруссии предъявлено обвинение в убийстве гражданки Российской Федерации.

Об этом сообщает официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова.

Согласно материалам дела, 45-летняя россиянка несколько лет тому назад приобрела дом в деревне Круговец Жлобинского района Белоруссии. Летом — на постоянной основе женщина жила в Мурманской области — она приезжала туда с тремя несовершеннолетними детьми.

Потерпевшая поддерживала отношения с 34-летним соседом, который время от времени помогал ей по хозяйству.

В один из дней находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина пришел в гости к уроженке Мурманска. Между ними возник конфликт. Гражданин Белоруссии задушил женщину и закопал тело неподалеку от ее дачного участка.