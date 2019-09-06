В ночь на пятницу неизвестный напал на дом главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, расположенный в подмосковной Истре.
Как сообщается на сайте МВД РФ, злоумышленник в маске через окно проник на террасу, несколько раз ударил председателя ЦИК электрошокером, после чего скрылся.
По данному факту возбуждено уголовное дело, министерство взяло его на контроль. Ведется поиск преступника.
На сегодняшний день у Памфиловой была запланирована международная конференция "Специализация избирательных процессов. Гуманитарное измерение", и, несмотря на самочувствие, она приняла решение пойти на это мероприятие.
РИА Новости уточняет, что конференция началась в 10 утра, Памфилова открывала ее, принимала участие в дискуссии, после окончания первой части, когда был объявлен перерыв, вышла из зала под руку с сопровождавшим ее мужчиной.
В ЦИК официально нападение на главу комиссии пока не комментируют.
Напомним, 8 сентября в России состоится единый день голосования.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.