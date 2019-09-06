Неизвестный напал на дом Эллы Памфиловой и ударил ее электрошокером

В ночь на пятницу неизвестный напал на дом главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, расположенный в подмосковной Истре.

Как сообщается на сайте МВД РФ, злоумышленник в маске через окно проник на террасу, несколько раз ударил председателя ЦИК электрошокером, после чего скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело, министерство взяло его на контроль. Ведется поиск преступника.

На сегодняшний день у Памфиловой была запланирована международная конференция "Специализация избирательных процессов. Гуманитарное измерение", и, несмотря на самочувствие, она приняла решение пойти на это мероприятие.

РИА Новости уточняет, что конференция началась в 10 утра, Памфилова открывала ее, принимала участие в дискуссии, после окончания первой части, когда был объявлен перерыв, вышла из зала под руку с сопровождавшим ее мужчиной.

В ЦИК официально нападение на главу комиссии пока не комментируют.

Напомним, 8 сентября в России состоится единый день голосования.

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