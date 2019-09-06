В деревне Березовка Ирбейского района Красноярского края вчера, 5 сентября, пропал четырехлетний мальчик.
Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации по Красноярскому краю.
Согласно предоставленной информации, малыш пропал прямо со двора частного дома. Мать ребенка отвлеклась на младших братьев и сестер мальчика.
Когда женщина вернулась во двор, старшего ребенка там уже не было. Трехлетний брат пропавшего мальчика рассказал ей, что тот вышел за калитку и ушел в сторону расположенного неподалеку леса.
Специалистам действительно удалось обнаружить следы обуви, принадлежащие ребенку. В данный момент мальчика ищут сотрудники полиции, поисковые отряды, кинологи и волонтеры.
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