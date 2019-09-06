В Красноярском крае четырехлетний мальчик ушел со двора в тайгу

В деревне Березовка Ирбейского района Красноярского края вчера, 5 сентября, пропал четырехлетний мальчик.

Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации по Красноярскому краю.

Согласно предоставленной информации, малыш пропал прямо со двора частного дома. Мать ребенка отвлеклась на младших братьев и сестер мальчика.

Когда женщина вернулась во двор, старшего ребенка там уже не было. Трехлетний брат пропавшего мальчика рассказал ей, что тот вышел за калитку и ушел в сторону расположенного неподалеку леса.

Специалистам действительно удалось обнаружить следы обуви, принадлежащие ребенку. В данный момент мальчика ищут сотрудники полиции, поисковые отряды, кинологи и волонтеры.