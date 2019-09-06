Два боевых самолета столкнулись в небе над Липецком

В небе над Липецкой областью столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. ЧП произошло во время тренировочного полета.

Самолеты соприкоснулись в воздухе по причине потери визуального контакта. "Ведущий ударил ведомого концом крыла по кабине, при попытке отвернуть боевые машины столкнулись еще раз", - сказал источник РЕН ТВ.

Истребители удалось посадить, пострадавших нет. У одного из самолетов повреждена кабина, двигатель и фюзеляж. У другого оторвало законцовку крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия.

Напомним, в начале текущей недели в аэропорту "Шереметьево" произошло столкновение двух пассажирских самолетов. На взлетно-посадочной полосе при буксировке один лайнер задел другой. Они зацепились крыльями и получили незначительные повреждения. Никто не пострадал.

А вчера около поселка Соколовый в Саратовской области упал военный вертолет Ми-8. После взлета с аэродрома он попытался совершить аварийную посадку, но ударился об землю и загорелся.

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