В небе над Липецкой областью столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. ЧП произошло во время тренировочного полета.
Самолеты соприкоснулись в воздухе по причине потери визуального контакта. "Ведущий ударил ведомого концом крыла по кабине, при попытке отвернуть боевые машины столкнулись еще раз", - сказал источник РЕН ТВ.
Истребители удалось посадить, пострадавших нет. У одного из самолетов повреждена кабина, двигатель и фюзеляж. У другого оторвало законцовку крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия.
Напомним, в начале текущей недели в аэропорту "Шереметьево" произошло столкновение двух пассажирских самолетов. На взлетно-посадочной полосе при буксировке один лайнер задел другой. Они зацепились крыльями и получили незначительные повреждения. Никто не пострадал.
А вчера около поселка Соколовый в Саратовской области упал военный вертолет Ми-8. После взлета с аэродрома он попытался совершить аварийную посадку, но ударился об землю и загорелся.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.