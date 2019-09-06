В Москве сотрудник супермаркета "Пятерочка" проломил череп пытавшемуся украсть бутылку водки мужчине.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве.
Согласно предоставленной информации, неудачливый вор впал в кому — у него диагностированы перелом сводов и основания черепа.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.