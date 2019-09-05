Житель Ярославля украл городскую автобусную остановку.
О необычном инциденте сообщают средства массовой информации.
Мужчина, сообщает, например, РЕН-ТВ, за одну ночь смог не только перетащить металлическую конструкцию через реку из одного района Ярославля в другой, но и установить на своем придомовом участке.
Горе-похититель заявил, что автобусную остановку получил "в подарок".
О том, как именно конструкция была вытащена из асфальта и перенесена в другую часть города, предприимчивый житель Ярославля умолчал.
Ранее из здания городского совета Красноярска украли ростовую фигуру главы политической партии ЛДПР Владимира Жириновского.
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