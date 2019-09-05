Накануне, 4 сентября, в районе зоны деэсклации "Идлиб" в Сирии произошел инцидент, в результате которого погибли трое офицеров Вооруженных Сил России.
Как уточняет газета "Ведомости" со ссылкой на собственный военно-дипломатический источник, группа из восьми человек не пересекая линию конфликта двигалась в опорный пункт. Примерно за 30 метров до наблюдательного поста произошло два взрыва мин, осколки которых убили трех офицеров, а еще двух сильно ранили.
Первым об инциденте с российскими военнослужащими сообщило арабское издание Al-Masdar. По информации журналистов, операцию в провинции Идлиб осуществили сирийские боевики.
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