Около поселка Соколовый в Саратовской области упал военный вертолет Ми-8.
По предварительным данным, после взлета с аэродрома он попытался совершить аварийную посадку, но ударился о землю и загорелся.
СМИ пишут, что пожар уже потушен, пострадавших нет.
Напомним, во вторник при выполнении планового учебно-тренировочного полета на Ставрополье потерпел крушение штурмовик Су-25. Оба летчика погибли. Их тела были обнаружены на месте падения самолета. Пилоты находились в кабине, которая ушла под землю на глубину более 3 метров.
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В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
Организаторы протестов и виновники беспорядка должны лично восстанавливать поврежденные объекты и убирать мусор, считает парламентарий.