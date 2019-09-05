В Саратовской области упал военный вертолет Ми-8

Около поселка Соколовый в Саратовской области упал военный вертолет Ми-8.

По предварительным данным, после взлета с аэродрома он попытался совершить аварийную посадку, но ударился о землю и загорелся.

СМИ пишут, что пожар уже потушен, пострадавших нет.

Напомним, во вторник при выполнении планового учебно-тренировочного полета на Ставрополье потерпел крушение штурмовик Су-25. Оба летчика погибли. Их тела были обнаружены на месте падения самолета. Пилоты находились в кабине, которая ушла под землю на глубину более 3 метров.