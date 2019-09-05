В рисе, предназначенном для питания детей в школе №2 города Задонска Липецкой области, нашли червей.
По этому поводу внесено заявление в прокуратуру от одной из родительниц. Начались проверки в липецкой фирме, предоставляющей школе услуги горячего питания. Она работала на основании муниципального контракта.
Фирма будет привлечена к ответственности. По закону предусмотрен штраф до 20 тысяч рублей или приостановление деятельности компании до 90 суток. Ранее она уже попадала в поле зрения надзорного органа.
Ранее сообщалось, что в регионах планируют увеличить расходы на школьное питание и обновить рацион питания для детей. В него добавят больше горячих блюд, фруктов и овощей.
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