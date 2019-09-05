Выходцы из Дагестана убили петербурженку и закопали ее тело в чемодане

В Санкт-Петербурге полицейские выкопали чемодан с телом женщины.

Об этом сообщают местные средства массовой информации.

49-летняя жительница культурной столицы России пропала 2 июля, сообщает издание 47news. ru. В полицию обратился сын петербурженки. В заявлении мужчина указал, что после исчезновения матери из квартиры пропали дорогие украшения, а с парковки — BMW.

Сотрудницы салона красоты, в котором пропавшая работала маникюрщицей, рассказали полицейским, что та собиралась на свидание с мужчиной, с которым они познакомились в одной из социальных сетей.

По подозрению в убийстве жительницы Петербурга полицейские задержали двух уроженцев Дагестана в возрасте 21 года и 36 лет. Один из них признался, что действительно познакомился со своей жертвой в соцсети.

Убивать ее, однако, рассказал подозреваемый, он якобы не хотел. Все произошло во время ссоры, поведал он стражам правопорядка.

Совершив преступление, он позвонил своему знакомому. Злоумышленники отправились в квартиру жертвы, забрали ценности, угнали автомобиль и на нем же увезли тело женщины в лес и закопали там в чемодане.

BMW позже обнаружили возле дома задержанных.

Полицейские Санкт-Петербурга считают, что задержанные могут быть причастны к еще нескольким убийствам местных жительниц.

Ранее сообщалось, что житель Норильска выкинул гостью из окна за то, что она хотела уйти.

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