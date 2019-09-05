Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который обстрелял детский суд. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
Сообщение о стрельбе поступило накануне. Полицейские прибыли на место и задержали 39-летнего мужчину, жителя одного из домов. Он обстреливал детсад из пневматической винтовки из окна своей квартиры. Как объяснили в полиции, "из хулиганских побуждений".
Никто из детей не пострадал. Злоумышленник ранил 43-летнего дворника. Ему оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.
В отношении стрелявшего возбудили уголовное дело по статье "хулиганство". Он задержан. В ближайшее время будет избрана мера пресечения. Детский сад продолжает работать в обычном режиме.
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