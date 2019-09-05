В Петербурге мужчина обстрелял детский сад и ранил человека

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который обстрелял детский суд. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Сообщение о стрельбе поступило накануне. Полицейские прибыли на место и задержали 39-летнего мужчину, жителя одного из домов. Он обстреливал детсад из пневматической винтовки из окна своей квартиры. Как объяснили в полиции, "из хулиганских побуждений".

Никто из детей не пострадал. Злоумышленник ранил 43-летнего дворника. Ему оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

В отношении стрелявшего возбудили уголовное дело по статье "хулиганство". Он задержан. В ближайшее время будет избрана мера пресечения. Детский сад продолжает работать в обычном режиме.