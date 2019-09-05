Самолет рейса Воронеж-Петербург вновь вернулся в аэропорт вылета

Пассажирский самолет, вылетевший из Воронежа в Петербург, экстренно вернулся в аэропорт вылета.

Причина - неисправность источника питания. Пострадавших нет.

Накануне утром тот же рейс, который выполнялся на другом самолете, вернулся в Воронеж из-за проблем с одной из стоек шасси. Посадка прошла благополучно.

Напомним, во вторник в эропорту "Шереметьево" столкнулись два самолета, принадлежащие авиакомпаниям "Аэрофлот" и Royal Flight. На взлетно-посадочной полосе при буксировке один из них крылом задел другой. Из пассажиров и членов экипажей никто не пострадал.