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В Италии туристы из России скрутили уличного вора

Происшествия print

В городе Болонья, Италия, двое российских туристов задержали вора, пытавшегося украсть рюкзак у одной из их спутниц.

Об этом агентству новостей РИА рассказали в полиции Болоньи.

Согласно предоставленной информации, две пары россиян гуляли по улицам итальянского города, когда один из мужчин заметил пропажу рюкзака у своей подруги. Буквально в эту же минуту россиянин увидел мужчину, который пытался скрыться с добычей.

Двое туристов бросились вдогонку за злоумышленником. Догнав вора, они обездвижили его. Уже после этого россияне вызвали полицию, которая прибыла на место происшествия и арестовала незадачливого преступника.

Примечательно, что им оказался мигрант из Алжира, ранее привлекавшийся к ответственности за незаконное ношение оружия и наркотики.

Ранее сообщалось, что двое туристов нашли в горах Красноярского края пропавший в 1951 году самолет.

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Темы вор италия полиция туристы
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