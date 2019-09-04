В городе Болонья, Италия, двое российских туристов задержали вора, пытавшегося украсть рюкзак у одной из их спутниц.
Об этом агентству новостей РИА рассказали в полиции Болоньи.
Согласно предоставленной информации, две пары россиян гуляли по улицам итальянского города, когда один из мужчин заметил пропажу рюкзака у своей подруги. Буквально в эту же минуту россиянин увидел мужчину, который пытался скрыться с добычей.
Двое туристов бросились вдогонку за злоумышленником. Догнав вора, они обездвижили его. Уже после этого россияне вызвали полицию, которая прибыла на место происшествия и арестовала незадачливого преступника.
Примечательно, что им оказался мигрант из Алжира, ранее привлекавшийся к ответственности за незаконное ношение оружия и наркотики.
Ранее сообщалось, что двое туристов нашли в горах Красноярского края пропавший в 1951 году самолет.
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