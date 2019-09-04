В Москве в реанимацию одной из больниц попала туристка из Бразилии.
Ее муж рассказал, что они вместе выпивали в ресторане, а потом вернулись в отель. Женщина решила принять снотворное, чтобы не слышать храпа супруга. После этого ей стало плохо, врачи увезли ее клинику, где диагностировали отравление медикаментами.
Муж туристки отметил, что она постоянно пила снотворное, чтобы его храп не мешал спать.
По факту госпитализации женщины проводится проверка.
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