В Ставропольском крае обнаружили тела пилотов Су-25УБ

В Ставропольском крае обнаружили тела двух погибших пилотов штурмовика Су-25УБ, который ранее потерпел крушение. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. По данным телеканала, информацию еще не подтвердили в Минобороны.

Спасателям удалось обнаружить с воздуха два парашюта.