В Ставропольском крае обнаружили тела двух погибших пилотов штурмовика Су-25УБ, который ранее потерпел крушение. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. По данным телеканала, информацию еще не подтвердили в Минобороны.
Спасателям удалось обнаружить с воздуха два парашюта.
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В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
Организаторы протестов и виновники беспорядка должны лично восстанавливать поврежденные объекты и убирать мусор, считает парламентарий.