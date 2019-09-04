В аэропорту Воронежа приземлился пассажирский самолет, ранее вылетевший в Петербург. Ему пришлось вернуться из-за проблем с одной из стоек шасси.
Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.
Напомним, накануне в эропорту "Шереметьево" столкнулись два самолета, принадлежащие авиакомпаниям "Аэрофлот" и Royal Flight. На взлетно-посадочной полосе при буксировке один из них крылом задел другой.
Самолеты получили незначительные повреждения, из пассажиров никто не пострадал.
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