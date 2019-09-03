В Оренбурге возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными по факту гибели 65 собак и кошек в одном из приютов города.
Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.
Согласно предоставленной информации, мертвых питомцев обнаружили сотрудники приюта. Специалисты сразу же обратились в полицию.
Сообщается, что в день происшествия в помещении остро ощущался запах сероводорода. На неприятный запах, отмечается, жаловались и местные жители.
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