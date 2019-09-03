Девочку из России экстренно госпитализировали после того, как она получила травмы в бассейне одного из отелей Турции.
Об этом, ссылаясь на родственников пострадавшего ребенка, сообщает Рен ТВ.
Согласно предоставленной информации, девочка упала с водной горки, ударилась головой и начала тонуть.
Точной информации о состоянии россиянки пока нет.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое «Зоино стояние».
Единая политика в отношении России – "крупное достижение" Европейского союза, считает Эдгар Ринкевич.
В Москве проходит очередная несогласованная акция несистемной оппозиции, организованная Любовью Соболь, не сумевшей зарегистрироваться кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за массовой подделки подписей избирателей.