Еще одна девочка из России получила травмы в бассейне турецкого отеля

Девочку из России экстренно госпитализировали после того, как она получила травмы в бассейне одного из отелей Турции.

Об этом, ссылаясь на родственников пострадавшего ребенка, сообщает Рен ТВ.

Согласно предоставленной информации, девочка упала с водной горки, ударилась головой и начала тонуть.

Точной информации о состоянии россиянки пока нет.