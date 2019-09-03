В аэропорту "Шереметьево", Москва, таможенники пресекли незаконный ввоз из Вьетнама четырех детенышей гиббона.
Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы Российской Федерации.
Согласно предоставленной информации, 44-летняя гражданка Вьетнама пыталась провезти гиббонов, плотно завернув их в мешки.
Один из детенышей погиб. Трех остальных, находящихся в ослабленном состоянии, отдали в центр по передержке животных.
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