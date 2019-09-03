В аэропорту "Шереметьево" столкнулись два самолета

В аэропорту "Шереметьево" столкнулись два самолета. Они принадлежат авиакомпаниям "Аэрофлот" и Royal Flight.

Инцидент произошел сегодня на взлетно-посадочной полосе. При буксировке один самолет задел другой. Они зацепились крыльями и получили незначительные повреждения.

Пострадавших нет, людей из самолетов вывели. Лайнеры осматривают технические специалисты.

По предварительным данным, один из самолетов должен был вылетать в Пекин. Когда пассажирам предоставят резервное судно, пока не сообщается.

Напомним, ранее во вторник в Ставропольском крае потерпел аварию самолет Су-25УБ при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Уже обнаружено место, куда приземлились катапультировавшиеся летчики. Предположительно, это произошло на границе Советского и Новоселицкого районов.

"Черные ящики" разбившегося штурмовика пока не обнаружены.

Источник фото: сайт Госдумы

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