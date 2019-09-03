Житель Москвы совершил четыре попытки изнасилования за два часа

Житель Москвы совершил четыре попытки изнасилования за один день.

Об этом, ссылаясь на собственные источники в столичных правоохранительных органах, сообщает агентство новостей "Москва".

Примечательно, что на все четыре попытки москвичу понадобилось лишь два часа.