Сегодня, 3 сентября, в городе Антверпен, Бельгия, произошел взрыв.
Об этом сообщает бельгийский телеканал VTM.
Считается, что взорвался бытовой газ. Сразу три частных дома уничтожены.
Точных сведений о количестве пострадавших пока нет.
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