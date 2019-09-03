Источник в правоохранительных органах Свердловской области сообщил, что двое несовершеннолетних готовили теракт в городе Кушва по подобию "Колумбайна" 2 сентября. 16-летние подростки из неблагополучных семей имели плохие отношения со сверстниками, поэтому планировали совершить террористический акт.
По словам источника, в качестве целей малолетние террористы рассматривали два учреждения - местную школу и техникум. Они активно искали взрывчатку и оружие. Злоумышленники хотели закрыть жертв в здании, расстрелять их, а затем взорвать.
Примечательно, что подростки познакомились в соцсетях. Они оба состояли в группах, посвященных "Колумбайну". ФСБ совместно с МВД провела операцию по их задержанию. Против подростков было возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о планах 13-летнего французского подростка, который вдохновился "Колумбайном" и хотел расстрелять своих преподавателей в школе. Он отправился в школу вооружившись отцовским охотничьим ружьем и 25 патронами.
Читайте также:
Исключенный из школы подросток хотел взорвать бывших учителей
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое «Зоино стояние».
Единая политика в отношении России – "крупное достижение" Европейского союза, считает Эдгар Ринкевич.
В Москве проходит очередная несогласованная акция несистемной оппозиции, организованная Любовью Соболь, не сумевшей зарегистрироваться кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за массовой подделки подписей избирателей.