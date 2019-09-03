Силовики Свердловска предотвратили теракт, аналогичный "Колумбайну"

Источник в правоохранительных органах Свердловской области сообщил, что двое несовершеннолетних готовили теракт в городе Кушва по подобию "Колумбайна" 2 сентября. 16-летние подростки из неблагополучных семей имели плохие отношения со сверстниками, поэтому планировали совершить террористический акт.

По словам источника, в качестве целей малолетние террористы рассматривали два учреждения - местную школу и техникум. Они активно искали взрывчатку и оружие. Злоумышленники хотели закрыть жертв в здании, расстрелять их, а затем взорвать.

Примечательно, что подростки познакомились в соцсетях. Они оба состояли в группах, посвященных "Колумбайну". ФСБ совместно с МВД провела операцию по их задержанию. Против подростков было возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о планах 13-летнего французского подростка, который вдохновился "Колумбайном" и хотел расстрелять своих преподавателей в школе. Он отправился в школу вооружившись отцовским охотничьим ружьем и 25 патронами.

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