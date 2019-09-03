В Испании начинающий порноактер умер после проб в фильм для взрослых

В Испании после проб в фильм для взрослых скончался начинающий порноактер.

Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Предварительной причиной смерти 20-летнего мужчины пока считается сердечный приступ.

Инцидент произошел на "шикарной вилле" в городе Майрена-дель-Альхарафе, сообщает The Sun. По окончанию кастинга молодой человек решил искупаться в бассейне.

Режиссеры, у которых начинающий порноактер и проходил пробы, спустя какое-то время обнаружили его лежащим на дне бассейна. Прибывшие на место происшествия медики не смогли вернуть парня к жизни.