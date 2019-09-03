В Испании после проб в фильм для взрослых скончался начинающий порноактер.
Об этом сообщает британский таблоид The Sun.
Предварительной причиной смерти 20-летнего мужчины пока считается сердечный приступ.
Инцидент произошел на "шикарной вилле" в городе Майрена-дель-Альхарафе, сообщает The Sun. По окончанию кастинга молодой человек решил искупаться в бассейне.
Режиссеры, у которых начинающий порноактер и проходил пробы, спустя какое-то время обнаружили его лежащим на дне бассейна. Прибывшие на место происшествия медики не смогли вернуть парня к жизни.
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