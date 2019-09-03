В Якутии вынужденно сел Airbus A320

В аэропорту города Нерюнгри (Якутия) совершил вынужденную посадку Airbus A320.

Самолет авиакомпании "Сибирь" летел из Хабаровска в Новосибирск. На борту стало плохо одному из пассажиров - у него резко снизился уровень сахар в крови.

Лайнер приземлился, мужчине сделали укол. От госпитализации он отказался и полетел вместе с остальными по маршруту.