В аэропорту города Нерюнгри (Якутия) совершил вынужденную посадку Airbus A320.
Самолет авиакомпании "Сибирь" летел из Хабаровска в Новосибирск. На борту стало плохо одному из пассажиров - у него резко снизился уровень сахар в крови.
Лайнер приземлился, мужчине сделали укол. От госпитализации он отказался и полетел вместе с остальными по маршруту.
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