Во ФСИН рассказали о поисках беглого убийцы в Ростовской области

Сбежавший из колонии-поселения в Новочеркасске заключенный может находиться в Аксайском районе Ростовской области.

Как сегодня сообщает пресс-служба ГУ ФСИН по региону, Александр Гросс одет в синие шорты, футболку в черно-синюю полоску и черные сланцы. Может искать временную работу на сельскохозяйственных объектах, отметили в управлении. Возможный способ передвижения - попутные автомобили, добавили в ведомстве.

Гросс сбежал из колонии 25 августа.

Он был приговорен почти к 17 годам лишения свободы за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Его должны были перевести в колонию строгого режима за нарушение распорядка.

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