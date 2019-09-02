В подмосковном Красногорске мужчина упал с вейкборда в Москву-реку, и на него на скорости налетел катер. Он погиб, катер с места происшествия скрылся.
Как сообщает пресс-служба Московского следственного управления СКР на транспорте, трагедия произошла в районе Живописной набережной Красногорска. Вейкбордеру было всего 25 лет.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на транспорте, повлекшем по неосторожности смерть человека.
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