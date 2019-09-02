Строившийся два года мост в селе развалился на третий день

Долго ожидаемый мост в селе Филькино Свердловской области, открытый только 31 августа, уже сегодня развалился. Его средняя часть ушла под воду.

Фотографии опубликованы местной жительницей Анастасией Пристав на странице в соцсети "ВКонтакте". Сейчас переправу осуществляют посредством лодки. На месте работают строители и обещают скоро все наладить. Возбуждено уголовное дело о халатности.

Построить мост местные жители просили два года, однако в итоге решились собрать его на собственные деньги. Из-за паводков работа нередко осложнялась, и сооружение получилось шириной в один метр.