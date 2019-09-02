Долго ожидаемый мост в селе Филькино Свердловской области, открытый только 31 августа, уже сегодня развалился. Его средняя часть ушла под воду.
Фотографии опубликованы местной жительницей Анастасией Пристав на странице в соцсети "ВКонтакте". Сейчас переправу осуществляют посредством лодки. На месте работают строители и обещают скоро все наладить. Возбуждено уголовное дело о халатности.
Построить мост местные жители просили два года, однако в итоге решились собрать его на собственные деньги. Из-за паводков работа нередко осложнялась, и сооружение получилось шириной в один метр.
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