Медведь попытался напасть на женщину, но она напугала его криком

В якутском селе Арылах Мирнинского района произошла курьезная ситуация с участием медведя. Местная 28-летняя женщина, работающая охранником склада, услышала посторонний шум и решила проверить территорию.

Во время осмотра склада она увидела темный силуэт, который метнулся к выходу. Женщина последовала за предполагаемым похитителем. Когда она поняла, что это медведь, то пустилась от него в бега. А медведь решил преследовать охранницу. Через несколько метров зверь настиг женщину и оцарапал ей спину. Тогда потерпевшая громко закричала, чем напугала медведя и он скрылся в лесу.