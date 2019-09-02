В якутском селе Арылах Мирнинского района произошла курьезная ситуация с участием медведя. Местная 28-летняя женщина, работающая охранником склада, услышала посторонний шум и решила проверить территорию.
Во время осмотра склада она увидела темный силуэт, который метнулся к выходу. Женщина последовала за предполагаемым похитителем. Когда она поняла, что это медведь, то пустилась от него в бега. А медведь решил преследовать охранницу. Через несколько метров зверь настиг женщину и оцарапал ей спину. Тогда потерпевшая громко закричала, чем напугала медведя и он скрылся в лесу.
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