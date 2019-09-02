Школьницу из Мордовии убил телефон мощным разрядом тока

Следователи управления СК РФ по Мордовии начали проверку по факту гибели 10-летней девочки в селе Большие Березники. Школьница погибла от мощного удара током, который произошел, когда она взяла в руки заряжающийся мобильный телефон.

Инцидент произошел 1 сентября. Пострадавшую госпитализировали в больницу, где она и скончалась.