Следователи управления СК РФ по Мордовии начали проверку по факту гибели 10-летней девочки в селе Большие Березники. Школьница погибла от мощного удара током, который произошел, когда она взяла в руки заряжающийся мобильный телефон.
Инцидент произошел 1 сентября. Пострадавшую госпитализировали в больницу, где она и скончалась.
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