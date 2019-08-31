В Клинском районе Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет.
Пилот аппарата погиб, сообщил представитель экстренных служб региона.
Помимо пилота на борту легкомоторного самолета находилась 12-летняя девочка. Ребенок серьезно пострадал — в данный момент ее осматривают медики.
Представитель экстренных служб Московской области уточнил, что летательный аппарат совершил жесткую посадку неподалеку от деревни Минино.
Об инциденте сообщил житель поселка.
Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что легкомоторный самолет действительно совершил жесткую посадку. Причины произошедшего в настоящее время уточняются.
В ночь с четверга на пятницу гражданин Украины перелетел на моторном дельтаплане государственную границу со Словакией.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.