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В Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет

Происшествия print

В Клинском районе Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет.

Пилот аппарата погиб, сообщил представитель экстренных служб региона.

Помимо пилота на борту легкомоторного самолета находилась 12-летняя девочка. Ребенок серьезно пострадал — в данный момент ее осматривают медики.

Представитель экстренных служб Московской области уточнил, что летательный аппарат совершил жесткую посадку неподалеку от деревни Минино.

Об инциденте сообщил житель поселка.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что легкомоторный самолет действительно совершил жесткую посадку. Причины произошедшего в настоящее время уточняются.

В ночь с четверга на пятницу гражданин Украины перелетел на моторном дельтаплане государственную границу со Словакией.

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