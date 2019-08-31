В Харьковской области от взрыва неизвестного предмета погиб украинский пограничник.
Об этом, ссылаясь на пресс-службу Государственной пограничной службы постсоветской республики, сообщают местные средства массовой информации.
Пограничный наряд, сообщает агентство новостей УНИАН, выполнял работу неподалеку от государственной границы Украины с Российской Федерации. "В момент передышки и разогрева пищи" случился разрыв неустановленного взрывного предмета.
35-летний военнослужащий получил ранение в шею и скончался по дороге в больницу.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.